В правительстве Германии назвали "центральным" вопрос сохранения транзита газа через Украину после запуска "Северного потока-2"
Германия заинтересована, чтобы Украина осталась транзитером газа независимого от запуска газопровода "Северный поток-2"
Об этом сказал представитель федерального правительства Германии Штеффен Зайберт на брифинге, передает Укринформ.
"Для нас центральное значение имеет вопрос сохранения Украиной статуса страны-транзитера газа и после запуска "Северного потока-2 ", - заверил представитель.
Он надеется, что Россия и Украина будут придерживаться транзитного договора и впоследствии пролонгируют его.
По его словам, страна продолжает переговоры с США по "ЧП-2".
- Напомним, 12 июня канцлер Германии Ангела Меркель, по итогам встречи с президентом США Джо Байденом, заявила, что Берлин и Вашингтон настаивают на сохранении транзита российского газа Украина после запуска "Северного потока-2"
- По мнению главы НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, Евросоюз должен гарантировать транзит газа через Украину после запуска "Северного потока-2".
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ЕС имеет возможность ограничить поставки газа по "Северному потоку-2"
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