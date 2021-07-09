В правительстве Германии назвали "центральным" вопрос сохранения транзита газа через Украину после запуска "Северного потока-2"

Об этом сказал представитель федерального правительства Германии Штеффен Зайберт на брифинге, передает Укринформ.

"Для нас центральное значение имеет вопрос сохранения Украиной статуса страны-транзитера газа и после запуска "Северного потока-2 ", - заверил представитель.

Он надеется, что Россия и Украина будут придерживаться транзитного договора и впоследствии пролонгируют его.

По его словам, страна продолжает переговоры с США по "ЧП-2".

Напомним, 12 июня канцлер Германии Ангела Меркель, по итогам встречи с президентом США Джо Байденом, заявила, что Берлин и Вашингтон настаивают на сохранении транзита российского газа Украина после запуска "Северного потока-2"

По мнению главы НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, Евросоюз должен гарантировать транзит газа через Украину после запуска "Северного потока-2".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ЕС имеет возможность ограничить поставки газа по "Северному потоку-2"