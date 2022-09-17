Об этом сообщает Der Spiegel .

Соответствующее требование Нэнси Фезер обнародовала в письме президенту УЕФА (Союзу европейских футбольных ассоциаций) Александеру Чеферину.

"Не только Россию, которая ведет агрессивную войну и нарушает международное право, но и Беларусь, как ключевого поклонника российского руководства, нужно отстранить от всех международных футбольных матчей и турниров", - подчеркнула Фезер.

Она добавила, что футбол должен сыграть свою ответственную роль и продемонстрировать единую позицию против нарушения прав человека.

"Все ответственные должны быть лишены какой-либо возможности участвовать в спорте, влиять или представлять себя каким-либо другим образом. Также нужно отстранить российских и белорусских чиновников от влиятельных органов международных спортивных ассоциаций", - написала Фезер.

Жеребьевка отбора Евро-2024 состоится 9 октября 2022 года во Франкфурте-на-Майне, но до сих пор УЕФА не обнародовало информацию об участии в турнире сборных России и Белоруссии.

Чемпионат Европы-2024 состоится в Германии.

2 мая УЕФА отстранил все российские клубы и сборные от турниров в сезоне 2022/2023.

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