В правительстве ФРГ отреагировали на слова Путина об "угрозах немецкими танками": "Непонятные исторические сравнения"
Слова президента Владимира Путина о том, что РФ якобы снова сталкивается с "угрозами немецкими танками", как во Вторую мировую войну, являются "абстрактными историческими сравнениями"
Об этом пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Гебештрайт заявил tagesschau .
Представитель германского правительства отметил, что заявления Путина выстроились "в целую серию абстрактных исторических сравнений, которые неоднократно использовались для оправдания нападения России на Украину".
Гебештрайт подчеркнул, что Германия вместе с союзниками помогают Украине, но это не является "участием в войне".
- Президент РФ Владимир Путин угрожает ответом на поставку Украине зарубежных танков, и уверяет, что бронетехникой российская армия не ограничится .
- Германия 25 января согласовала поставки Украине 14 танков Leopard 2, а также разрешила реэкспорт другими странами.
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