Об этом пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Гебештрайт заявил tagesschau .

Представитель германского правительства отметил, что заявления Путина выстроились "в целую серию абстрактных исторических сравнений, которые неоднократно использовались для оправдания нападения России на Украину".

Гебештрайт подчеркнул, что Германия вместе с союзниками помогают Украине, но это не является "участием в войне".