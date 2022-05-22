В правительстве Франции считают, что Украина сможет вступить в ЕС через 15-20 лет
Министр по европейским делам Франции Клеман Бон заявил, что рассмотрение заявки Украины на вступление в Европейский Союз займет не менее 15 или 20 лет
Об этом он заявил в эфире Radio J.
"Если мы скажем, что Украина вступит в ЕС через 6 месяцев, 1 год или 2 года, мы солжем. Это займет очень много времени. Возможно, около 15-20 лет", - сказал Бон.
Он отметил, что не хочет, чтобы украинцам "продавали" иллюзии и ложь. По его мнению, если украинцам скажут "добро пожаловать в ЕС, но вы не читали мелкий шрифт внизу соглашения: это будет через 15 лет", все поколение будет разочаровано.
В то же время он предлагает создать отдельный политический проект, в который смогла бы вступить Украина.
- Напомним, Владимир Зеленский заявил, что альтернатива статусу Украины как кандидата в члены ЕС станет очередным компромиссом Европы с РФ. Он добавил, что Россия оказывает влияние и давление через своих политиков, чиновников, дипломатов на решение той или иной страны Европы поддерживать Украину или нет.
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