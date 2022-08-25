В правительстве Франции призвали расследовать возможные поставки армии РФ горючего нефтегазовой компанией TotalEnergies

Об этом сообщает Reuters .

"Это очень серьезная тема, поэтому необходимо провести расследование того, имел ли место, невольно или намеренно, обход энергетических санкций", - заявил Бон.

Газета Le Monde сообщила в среду, что TotalEnergies принимала участие в поставках газового конденсата для производства авиационного топлива, которое могло использоваться российскими военными самолетами в войне против Украины из-за доли французской фирмы в совместном предприятии с российским "Новатеком".

По данным издания, авиационное топливо, доставленное на две базы ВВС России, которые, вероятно, причастны к задаче авиаударов по Украине, было произведено из поставляемого "Тернефтегазом" газового конденсата, в котором Totalenergies владеет 49%.

TotalEnergies, которая, в отличие от крупных западных конкурентов, сохранила свои активы в России, несмотря на критику, заявила, что у нее нет инфраструктуры, которая снабжала бы российские военные, и ничего не знает о каком-то потенциальном производстве авиакеросина ее деловыми партнерами.

Бон, который сказал, что у него недостаточно информации, чтобы принять чью-либо сторону по этому вопросу, был первым представителем французского правительства, прокомментировавшим обвинения.

21 июня канадская разведка предупредила предпринимателей своей страны о том, что Россия пытается раздобыть западные военные технологии в обход новых санкционных ограничений. "Российские попытки миновать эти санкции и незаконно приобрести Западные технологии ограниченного или двойного назначения будут продолжаться и в дальнейшем и, возможно, будут усиливаться, в том числе в Канаде", - предупредили в ведомстве.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb