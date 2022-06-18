В правительстве Бельгии согласовали переход на четырехдневную рабочую неделю

Об этом сообщает ЕС со ссылкой на Le Soir.

Законопроект направлен на обеспечение свободы в условиях труда с целью повышения уровня занятости взрослого населения до 80% к 2030 году с нынешних 70,6%.

Как главный аспект, Бельгия сократит полную рабочую неделю с пяти дней до четырех, сохраняя такое же количество рабочих часов. Люди со стандартным контрактом смогут работать 10 часов в день вместо восьми часов, чтобы иметь дополнительный выходной в неделю.

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Также будет разрешено выбирать другие варианты, например брать отпуск на целую неделю или брать дополнительные часы еженедельно.

Законопроект еще должен быть проголосован в парламенте и может вступить в силу осенью.