В правительстве Бельгии согласовали переход на четырехдневную рабочую неделю
Правительство Бельгии согласовало реформу трудового законодательства, предусматривающую возможное введение четырехдневной рабочей недели
Об этом сообщает ЕС со ссылкой на Le Soir.
Законопроект направлен на обеспечение свободы в условиях труда с целью повышения уровня занятости взрослого населения до 80% к 2030 году с нынешних 70,6%.
Как главный аспект, Бельгия сократит полную рабочую неделю с пяти дней до четырех, сохраняя такое же количество рабочих часов. Люди со стандартным контрактом смогут работать 10 часов в день вместо восьми часов, чтобы иметь дополнительный выходной в неделю.
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Также будет разрешено выбирать другие варианты, например брать отпуск на целую неделю или брать дополнительные часы еженедельно.
Законопроект еще должен быть проголосован в парламенте и может вступить в силу осенью.
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