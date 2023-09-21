Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией В правительстве Бельгии допустили передачу Украине нескольких F-16 в следующем году

В правительстве Бельгии допустили передачу Украине нескольких F-16 в следующем году

21 сентября, 2023 четверг
18:40
Война с Россией F-16

В следующем году Бельгия, начавшая постепенное обновление флота национальных военно-воздушных сил, может передать Украине от 2 до 4 самолетов F-16, но окончательное решение еще предстоит принять федеральному правительству страны

Об этом пишет бельгийское издание VRT.

"Вице-премьер федерального правительства Бельгии Дэвид Кларинвал (David Clarinval) в интервью заявил, что Бельгия может передать Украине от двух до четырех боевых самолетов F-16 в следующем году. Ранее министерство обороны Бельгии заявляло, что будет невозможно поставлять эти самолеты для Украины ,… поскольку они необходимы для защиты воздушного пространства Бельгии и выполнения миссий в рамках НАТО по патрулированию восточных границ ЕС в странах Балтии", - пишет издание.

Как отмечается в публикации, военно-воздушные силы Бельгии имеют 45 военных самолетов F-16. Все они достигнут предельного срока использования в течение следующих 5-6 лет и будут списаны. Со следующего года Бельгия станет получать 4-5 новых истребителей F-35 ежегодно, они должны постепенно заменить самолеты F-16.

"Это означает, что те самолеты F-16, которые все еще будут иметь часы полета, могут постепенно высвобождаться, и их передача Украине является одним из вариантов. В то же время любое решение по этому поводу должно принимать федеральное правительство Бельгии", - говорится в публикации VRT.

Истребители F-16 для Украины: что известно

21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы бить по территории РФ. Также советник Минобороны Юрий Сак заявил, что Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.

В июле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что первые истребители F-16 предположительно будут летать в небе Украины до конца марта 2024 года.

17 августа Соединенные Штаты Америки одобрили отправку в Украину многоцелевых истребителей F-16.

В то же время в Дании отметили, что поставят Украине 19 самолетов при условии неиспользования их на территории РФ. Известно, что первая группа пилотов уже начала обучение на F-16 в Дании.

Нидерланды передадут нашей стране 42 истребителя. В то же время Норвегия предоставит Украине F-16, но точное их количество неизвестно.

15 сентября Бельгия присоединилась к обучению украинских пилотов на F-16. Предварительно в минобороны Бельгии заявили , что не передадут Украине истребители F-16, потому что они устаревшие и находятся в плохом состоянии. Такие самолеты опасны для эксплуатации.

F-16
помощь Украине
Читайте также:
Путін
20 сентября, 2023 среда
Публикация белорусского ученого с зашифрованной фразой "Сдохни, Путлер" исчезла с сайта журнала московского университета
"Шахтар", Ліга чемпіонів
20 сентября, 2023 среда
Лига чемпионов: как выглядит таблица группы "Шахтера" после поражения в матче с "Порту"
20 сентября, 2023 среда
Из-за кризиса с Польшей у Украины могут быть проблемы на переговорах по вступлению в ЕС, - нардеп Наливайченко
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.63
    Покупка 37.63
    Продажа 38.4
  • EUR
    Покупка 40.39
    Продажа 41.33
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
21 сентября
19:08
Обзор
Украинский ракетный комплекс "Ольха-М": технические характеристики, применение на войне и преимущества HIMARS
18:50
электроэнергиия
Энергосистема Украины полностью готова к прохождению осенне-зимнего периода, - Галущенко
18:42
Россияне обстреляли два района Днепропетровщины из дрона и тяжелой артиллерии
18:14
"Ваш Василь": документальная драма о Стусе вышла в прокат в Украине
18:04
Чиновник РФ на саммите G-20 в Индии заразился холерой: на карантин отправили всех пропагандистов из делегации, - росСМИ
18:03
Терминалы спутниковой связи, грузовики и тягачи: Украина получила новый пакет помощи от Германии
17:52
Экс-глава МИД Польши Сикорский о конфликте Варшавы и Киева по поводу зерна: "Мне стыдно"
17:39
Давид Арахамия
Рада приняла 99,9% того, что требует ЕС для начала переговоров о вступлении Украины – Арахамия
17:35
Итальянские журналисты посетили Украину: что увидели и о чем написали
17:26
Эксклюзив
Оккупанты на протяжении суток обстреляли окрестности Авдеевки более 200 раз, - глава МВА Барабаш
17:25
Экипажи завершили обучение: Швеция передала Украине 10 танков Stridsvagn 122
17:24
Эксклюзив
"Резервы не такие уж мощные": Гуменюк о войсках РФ, страдающих контрбатарейной борьбы
17:17
"Эту награду я посвящаю всем украинцам": Зеленский получил премию Atlantic Council
17:16
РФ в суде ООН по геноциду в Украине представляют адвокаты, защищавшие африканских диктаторов и Иран
16:55
Как привлечь Путина к ответственности: Гаага, Нюрнберг или гибрид?
16:46
Науседа обсудил с Зеленским и Дудой зерновые разногласия
16:45
В Австралии состоится научная конференция о певице Тейлор Свифт
16:37
В Турцию по временному коридору прибыло первое судно с украинским зерном
16:28
Штурм, разведка, боевая поддержка: ВСУ испытывают на передовой беспилотный робот Ironclad
16:22
В результате удара Сил обороны по штабу окупантов в Мелитополе ранены двое российских командиров
16:15
Россияне наносят удары по Херсонщине: есть погибшие и раненые
15:47
Враг распространил фейк о якобы внесении президента Польши в базу украинского "Миротворца" из-за зернового эмбарго
15:45
Временно оккупированный Шахтерск погрязает в мусоре: россияне "мобилизовали" почти всех коммунальщиков
15:35
Эксклюзив
Враг формирует 12 штурмовых рот для пробивания дыр в нашей обороне, - пресс-служба Восточной группировки войск
15:33
Благодаря "Билетам к победе" Укрзализныця собрала более 6 млн грн на авто для разминирования
15:19
Глава МИД Франции о выступлении Лаврова на Совбезе ООН: "Наговорил вранья и ушел"
15:17
Meta представила обновленный логотип Facebook
15:11
Смартфон
Карта Пунктов несокрушимости станет доступной в Дии
15:06
Трасса Бахмут – Горловка находится под огневым контролем ВСУ, - представитель Восточной группировки
15:00
Написание слова "Россия" с маленькой буквы в неофициальных текстах не является ошибкой, - Нацкомиссия
14:58
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
14:41
"Гвардия наступления" продвинулась в глубь обороны россиян на юге
14:29
"ПВО для Украины – среди топовых вопросов": Зеленский о тематике переговоров в Вашингтоне
14:21
Вышел трейлер новой части "Голодных игр"
14:01
Центр нацсопротивления разработал постер, посвященный уничтожению Черноморского флота РФ
13:55
Появились спутниковые снимки удара ВСУ по командному пункту россиян в Крыму
13:46
Обновлено
СБУ и ВМС Украины нанесли удар по военному аэродрому "Саки" в оккупированном Крыму
13:44
В Киеве состоялась премьера документальной ленты "ЕвроДонбасс". Где посмотреть
13:41
Украина получила грант в $1,25 млрд от США
13:39
Обновлено
Среди погибших в Нагорном Карабахе "миротворцев" РФ оказался заместитель командующего подводными силами Северного флота России
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV