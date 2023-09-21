В правительстве Бельгии допустили передачу Украине нескольких F-16 в следующем году

Об этом пишет бельгийское издание VRT.

"Вице-премьер федерального правительства Бельгии Дэвид Кларинвал (David Clarinval) в интервью заявил, что Бельгия может передать Украине от двух до четырех боевых самолетов F-16 в следующем году. Ранее министерство обороны Бельгии заявляло, что будет невозможно поставлять эти самолеты для Украины ,… поскольку они необходимы для защиты воздушного пространства Бельгии и выполнения миссий в рамках НАТО по патрулированию восточных границ ЕС в странах Балтии", - пишет издание.

Как отмечается в публикации, военно-воздушные силы Бельгии имеют 45 военных самолетов F-16. Все они достигнут предельного срока использования в течение следующих 5-6 лет и будут списаны. Со следующего года Бельгия станет получать 4-5 новых истребителей F-35 ежегодно, они должны постепенно заменить самолеты F-16.

"Это означает, что те самолеты F-16, которые все еще будут иметь часы полета, могут постепенно высвобождаться, и их передача Украине является одним из вариантов. В то же время любое решение по этому поводу должно принимать федеральное правительство Бельгии", - говорится в публикации VRT.

Истребители F-16 для Украины: что известно

21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы бить по территории РФ. Также советник Минобороны Юрий Сак заявил, что Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.

В июле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что первые истребители F-16 предположительно будут летать в небе Украины до конца марта 2024 года.

17 августа Соединенные Штаты Америки одобрили отправку в Украину многоцелевых истребителей F-16.

В то же время в Дании отметили, что поставят Украине 19 самолетов при условии неиспользования их на территории РФ. Известно, что первая группа пилотов уже начала обучение на F-16 в Дании.

Нидерланды передадут нашей стране 42 истребителя. В то же время Норвегия предоставит Украине F-16, но точное их количество неизвестно.

15 сентября Бельгия присоединилась к обучению украинских пилотов на F-16. Предварительно в минобороны Бельгии заявили , что не передадут Украине истребители F-16, потому что они устаревшие и находятся в плохом состоянии. Такие самолеты опасны для эксплуатации.