Об этом вицеспикер парламента Армении Акоп Аршакян заявил в интервью Armenpress .

Он рассказал, что многие восприняли возможность ратификации Римского устава как реакцию на ордер об аресте Владимира Путина, издавшего Международный уголовный суд. Чиновник пояснил, что закон о ратификации Римского устава был принят как "отзыв Армении на случаи агрессии Азербайджана по суверенным территориям Армении" и что ратификация устава позволит Армении "привлечь к ответственности военнослужащих Азербайджана".

Аршакян сообщил, что вопрос о ратификации был поднят еще 3 января 2022 года, и обсуждение длилось почти 3 месяца. За это время Конституционный суд страны должен определить, соответствует ли Римский устав принципам конституции Армении.

Он отметил, что ордер на арест Путина был опубликован 17 марта, а решение о ратификации от конституционного суда Армении – 24 марта.

"Решение Конституционного суда не признает виновным никого, ни в одном вопросе и не требует шагов к аресту кого-либо. А правительство Армении в декабре 2022 г., конечно, не могло ни угадать, ни предусмотреть вероятность и содержание конкретных решений Международного уголовного суда в марте ", – заявил Аршакян.

Он отметил, что правящая партия страны "не имеет намерения или желания" арестовывать Путина в случае его посещения Армении.

Вицеспикер также отметил, что ратификация Римского устава не делает арест Путина неизбежным.

"Сегодня мы подписали с другой страной соглашение, согласно которому Римский устав не повлияет на наши двусторонние отношения. Такое урегулирование возможно и с Россией. Но это лишь один из вариантов. Есть другие варианты. Ясно одно: мы услышали опасения, высказанные Российской Федерацией, и я думаю, что мы сможем достичь того, чтобы обеспечение дальнейшего процесса, связанного с Римским уставом, не наносило вреда стратегическим отношениям между Арменией и Россией", - сказал Аршакян.