В правительстве Армении заявили, что не будут арестовывать Путина после ратификации Римского устава
В Армении заявили, что, несмотря на ратификацию Римского устава, которым руководствуется Международный уголовный суд, правительство страны "не имеет намерения и желания" арестовывать Путина
Об этом вицеспикер парламента Армении Акоп Аршакян заявил в интервью Armenpress .
Он рассказал, что многие восприняли возможность ратификации Римского устава как реакцию на ордер об аресте Владимира Путина, издавшего Международный уголовный суд. Чиновник пояснил, что закон о ратификации Римского устава был принят как "отзыв Армении на случаи агрессии Азербайджана по суверенным территориям Армении" и что ратификация устава позволит Армении "привлечь к ответственности военнослужащих Азербайджана".
Аршакян сообщил, что вопрос о ратификации был поднят еще 3 января 2022 года, и обсуждение длилось почти 3 месяца. За это время Конституционный суд страны должен определить, соответствует ли Римский устав принципам конституции Армении.
Он отметил, что ордер на арест Путина был опубликован 17 марта, а решение о ратификации от конституционного суда Армении – 24 марта.
"Решение Конституционного суда не признает виновным никого, ни в одном вопросе и не требует шагов к аресту кого-либо. А правительство Армении в декабре 2022 г., конечно, не могло ни угадать, ни предусмотреть вероятность и содержание конкретных решений Международного уголовного суда в марте ", – заявил Аршакян.
Он отметил, что правящая партия страны "не имеет намерения или желания" арестовывать Путина в случае его посещения Армении.
Вицеспикер также отметил, что ратификация Римского устава не делает арест Путина неизбежным.
"Сегодня мы подписали с другой страной соглашение, согласно которому Римский устав не повлияет на наши двусторонние отношения. Такое урегулирование возможно и с Россией. Но это лишь один из вариантов. Есть другие варианты. Ясно одно: мы услышали опасения, высказанные Российской Федерацией, и я думаю, что мы сможем достичь того, чтобы обеспечение дальнейшего процесса, связанного с Римским уставом, не наносило вреда стратегическим отношениям между Арменией и Россией", - сказал Аршакян.
- 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по делам детей в РФ Марии Львовской-Беловой.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.5
Покупка 37.5Продажа 38.28
-
EUR
Покупка 40.42Продажа 41.2
- Актуальное
- Важное