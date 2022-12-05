В правительстве анонсировали запуск е-Черги для грузовиков на границе с Польшей

Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.

Бесплатная информационно-коммуникационная система е-Черга позволит уменьшить время простоя грузовиков непосредственно на границе. Ключевой задачей системы является расчет ориентировочного времени пересечения границы. Это должно помогать перевозчикам эффективно планировать рейс.

Международный автомобильный пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" считается одним из самых загруженных пунктов. По состоянию на 09:00 5 декабря 2022 года очередь грузовиков на выезд из Украины составила 710 транспортных средств, растянувшихся на 12 км.

Проект «Электронная очередь пересечения границы / е-Черга» реализуется Министерством инфраструктуры в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации, Государственной службой безопасности на транспорте, Государственным агентством автомобильных дорог, Государственной таможенной службой и Государственной пограничной службой при поддержке USAID.