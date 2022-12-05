В правительстве анонсировали запуск е-Черги для грузовиков на границе с Польшей
Электронная очередь для грузовых транспортных средств заработает с 12 декабря в пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск"
Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.
Бесплатная информационно-коммуникационная система е-Черга позволит уменьшить время простоя грузовиков непосредственно на границе. Ключевой задачей системы является расчет ориентировочного времени пересечения границы. Это должно помогать перевозчикам эффективно планировать рейс.
Международный автомобильный пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" считается одним из самых загруженных пунктов. По состоянию на 09:00 5 декабря 2022 года очередь грузовиков на выезд из Украины составила 710 транспортных средств, растянувшихся на 12 км.
Проект «Электронная очередь пересечения границы / е-Черга» реализуется Министерством инфраструктуры в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации, Государственной службой безопасности на транспорте, Государственным агентством автомобильных дорог, Государственной таможенной службой и Государственной пограничной службой при поддержке USAID.
-
Для решения проблемы с очередями Украина и Польша откроют еще один пункт пропуска на границе.
-
Запуск электронной очереди на границе был анонсирован еще в октябре.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.65
Покупка 39.65Продажа 40.34
-
EUR
Покупка 40.81Продажа 41.9
- Актуальное
- Важное