Об этом написало издание The New York Times .

В понедельник, 28 ноября, в селе Правдино Херсонской области была обнаружена братская могила с шестью мужчинами, которые были расстреляны российской армией и похоронены там.

"Они были украинцами", - сказал Константин Подоляк, приехавший на расследование прокурор, передает издание.

Сообщается, что, хотя россияне ушли, они продолжают убивать людей в Херсоне и его окрестностях, городе, в котором до войны проживало около 280 000 человек. Почти утром город вздрагивает от ударов российских артиллерийских снарядов, которые выпускаются за милые оттуда из-за Днепра. За последнюю неделю погибли более десятка гражданских лиц, в том числе четверо мужчин, чьей роковой ошибкой, по словам жителей, было собраться вместе на улице и выпить кофе.

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Вдоль берегов реки в Херсоне люди бросаются за стены. Чиновники говорят, что скрывающиеся за милю или около того российские снайперы стреляют по мирным жителям, которые черпают воду из реки, чтобы умыться.

"Нас пытаются терроризировать, - заявил Александр Самойленко, политик, глава Херсонского областного совета. "И пока мы не освободим территорию вокруг Херсона, сам Херсон не будет по-настоящему уволен".

По состоянию на 24 ноября на деоккупированных Николаевской и Херсонской областях в местах захоронений идентифицировали 200 тел.

28 ноября стало известно, что прокуроры органов прокуратуры Херсонской области совместно со следователями полиции задокументировали очередное преступление военных РФ.