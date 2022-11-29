В Правдином в Херсонской области россияне убивали гражданских и неделями запрещали хоронить тела, - The New York Times
На юге Херсонской области повторяется картина, которая наблюдается на востоке Украины: вывод российских войск дает доказательства новых военных преступлений.
Об этом написало издание The New York Times .
В понедельник, 28 ноября, в селе Правдино Херсонской области была обнаружена братская могила с шестью мужчинами, которые были расстреляны российской армией и похоронены там.
"Они были украинцами", - сказал Константин Подоляк, приехавший на расследование прокурор, передает издание.
Сообщается, что, хотя россияне ушли, они продолжают убивать людей в Херсоне и его окрестностях, городе, в котором до войны проживало около 280 000 человек. Почти утром город вздрагивает от ударов российских артиллерийских снарядов, которые выпускаются за милые оттуда из-за Днепра. За последнюю неделю погибли более десятка гражданских лиц, в том числе четверо мужчин, чьей роковой ошибкой, по словам жителей, было собраться вместе на улице и выпить кофе.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Противник пытается держать левобережье Украины, а ВСУ наносят превентивные удары, - полковник СБУ Костенко
Вдоль берегов реки в Херсоне люди бросаются за стены. Чиновники говорят, что скрывающиеся за милю или около того российские снайперы стреляют по мирным жителям, которые черпают воду из реки, чтобы умыться.
"Нас пытаются терроризировать, - заявил Александр Самойленко, политик, глава Херсонского областного совета. "И пока мы не освободим территорию вокруг Херсона, сам Херсон не будет по-настоящему уволен".
- По состоянию на 24 ноября на деоккупированных Николаевской и Херсонской областях в местах захоронений идентифицировали 200 тел.
- 28 ноября стало известно, что прокуроры органов прокуратуры Херсонской области совместно со следователями полиции задокументировали очередное преступление военных РФ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.7
Покупка 39.7Продажа 40.4
-
EUR
Покупка 40.23Продажа 41.3
- Актуальное
- Важное