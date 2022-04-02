В Праге заработала радиостанция, помогающая адаптироваться украинским беженцам
Новая пражская интернет-радиостанция транслирует новости и информацию для почти 300 тысяч украинских беженцев, приехавших в Чешскую Республику после полномасштабного вторжения России
Об этом пишет Gulf News.
12 часов в будни и 11 часов в выходные "Радио Украина" транслирует украинскую и западную музыку, рассказывает новости Украины и Чехии. Также сообщают информацию о том, где вынужденно переселенные могут получить необходимые документы, как устроиться на работу, или как найти место для детей в школах. Дети могут послушать украинские сказки.
Bohemia Media, управляющая несколькими радиостанциями в Чешской Республике, выступила с идеей запустить станцию. Компания предоставила студию, а ее сотрудники связались с украинским посольством, местным украинским сообществом и другими, чтобы воплотить ее в реальность за три недели.
Штат радиостанции насчитывает 10 человек, выехавших из Украины за последние недели и тех, кто годами живет за границей.
Лукас Надворник, владелец компании Mediapark, представляющей Bohemia Media, сказал, что запланировано, чтобы станция оставалась в эфире столько, сколько потребуется. Ключевая задача – сообщить о ее существовании как можно большему числу потенциальных слушателей.
Одной из слушательниц радиостанции является София Медведева. 23-летняя вебдизайнер не могла сдержать слез, когда рассказывала журналистам о недавней шестидневной поездке с мамой и младшим братом из Николаева в Краков (Польша). В Праге она встретилась со своим женихом и рассказывает, что Радио Украина помогло ей адаптироваться к новой жизни.
"Я очень удивлена возможностью слушать украинскую музыку, когда я не на родине. Я чувствую, что я не одна", – сказала она.
Единственная ее рекомендация — пригласить психолога, который посоветует украинским беженцам, как бороться с "виной уцелевших" (чувство вины за выживание, также известно под синонимами синдром концентрационного лагеря или синдром Холокоста — форма посттравматического стрессового расстройства и с депрессией)".
- Напомним, 28 марта правительство Чехии одобрило пакет из трех законов, которые сосредоточены на скорейшей регистрации беженцев, интеграции их в рабочий процесс, обеспечении страхования и приема детей в школы.
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