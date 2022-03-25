В Праге улицу, где находится посольство РФ, назвали именем Украинских героев
Городской совет Праги принял решение изменить название улицы, где находится посольство России
Отныне она будет именоваться улицей Украинских героев, сообщает Верховная Рада со ссылкой на чешское СМИ, передает Espreso.TV.
Также отмечается, что соседний железнодорожный мост будет назван в честь Героя Украины Виталия Скакуна, 24 февраля ценой своей жизни взорвавшего мост в Геническе, чтобы сдержать наступление российских оккупантов.
- Напомним, Польша, Словения и Чехия предложили план спасения Украины из 10 пунктов.
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