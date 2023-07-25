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В Праге у дома семьи владельца холдинга ВПК РФ показали последствия ракетных ударов по Украине

25 июля, 2023 вторник
03:34
Война с Россией Чехия Украина

В Праге на дом, которым владеет семья главы оборонного холдинга "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Обносова, вывели проекцию из видео, на которых изображены удары по Украине

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Акцию пришли поддержать около десятка украинцев и чехов с украинскими и европейскими флагами, которые после демонстрации видео выкрикивали: "Россия – страна террорист!".

Удары, продемонстрированные в видео, были нанесены ракетами, производимыми под председательством холдинга Обносова. В частности, ракета Х-101, которую производит конструкторское бюро "Радуга", входящее в холдинг, использовали при обстреле Умани, когда погибли 24 человека, в том числе шестеро детей, а также при обстреле торгового центра в Кременчуге, когда погибли и были ранены десятки мирных жителей.

По словам организатора акции Анастасии Сигнаевской, российские ракеты ежедневно уничтожают инфраструктуру и гражданские цели в Украине. Наличие сторонников режима Путина не обеспечивает стабильность и безопасность Чешской Республики, а также подтверждает возможность обхода санкций для российских чиновников, рассказала организатор акции.

"Сегодня мы будем все эти военные преступления проекцией показывать прямо на их дом. Для того, чтобы привлечь внимание чешских властей к санкционному списку и к тому, что эти люди, собственно, не в санкционном списке как Чехии, так и ЕС", - рассказала Радио Свобода соучредитель .

  • Напомним, 7 июля президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Чехию, где встретился с президентом страны Петром Павелом и премьером – Петром Фиалой. В ходе визита было объявлено о передаче Киеву вертолетов, боеприпасов и обучении пилотов на F-16.
Чехия
ракетний удар
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