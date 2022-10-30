Об этом сообщили в Reuters.

"Десяти тысяч чехов вышли на митинг на главной площади Праги против роста популизма и экстремизма в воскресенье, через два дня после того, как коалиция ультраправых политических движений, маргинальных групп и коммунистической партии провела акцию протеста на том же месте", - говорится в материале.

Известно, что организатором протеста стала группа "Миллионы моментов за демократию". На сцене, окруженной десятками тысяч митингующих, были плакаты с надписями "Чехия против страха" и "Мы можем справиться с этим".

"Спасибо, что пришли посмотреть своему страху в глаза. Понятно, что многие боятся. Но это не всегда плохо. Страх – хороший слуга, помогающий нам выживать", – заявили организаторы.

Участники акции "Чехия против страха" держали в руках флаги Чехии, США, НАТО и Украины.

Митингующим показали видеообращение первой леди Украины Елены Зеленской, которая призвала их не забывать о происходящем в ее государстве.

"Мы не позволим России затащить нас или весь мир во тьму. Тьма никогда не победит. Если люди не будут закрывать глаза на войну, наш свет никогда не угаснет", – сказала она.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 28 октября, присвоил Праге звание "Город-спаситель". В тексте указа отмечается, что звание присваивается "за проявленные гуманизм, милосердие и солидарность с украинским народом, всестороннюю помощь гражданам Украины, вынужденно покинувшим Родину вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а также весомую поддержку Украины в защите ее независимости и суверенитета".

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