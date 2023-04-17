В Праге пророссийская партия провела антиправительственную демонстрацию
В воскресенье, 16 апреля, пророссийская непарламентская партия "Право, Уважение, Профессионализм" (PRO) провела в столице Чехии Праге антиправительственный протест
Об этом сообщает "Радио Прага".
Демонстранты собрались в центре города. Они принесли с собой чешские государственные флаги и транспаранты с антиправительственными лозунгами. В частности они были направлены против действующего правительства под руководством премьер-министра Чехии Петра Фиалы.
На транспарантах демонстрантов были лозунги "Люди не должны бояться своей власти, а власть должна бояться своего народа", "Генеральная забастовка, "Дайте миру шанс", "Нет войне".
В начале акции ее участников поблагодарили за то, что они пришли протестовать против "фиолетовой потребности",
Лидер PRO, юрист Йиндржих Райхл выступал во время демонстрации с лозунгом "Чехия против нищеты". Он заявил, что все участники акции выступают в защиту Чехии. По его словам, антиправительственная демонстрация должна выразить протест "не только против экономической бедности, но и моральной бедности".
Также Райхл высказался против введения удаленного голосования на выборах и против принятия закона об однополых браках.
- 12 марта в столице Чехии Праге несколько десятков пророссийских демонстрантов стремились прорваться в Национальный музей и сорвать украинский флаг, 18 человек задержали правоохранители.
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