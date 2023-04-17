В Праге пророссийская партия провела антиправительственную демонстрацию

Об этом сообщает "Радио Прага".

Демонстранты собрались в центре города. Они принесли с собой чешские государственные флаги и транспаранты с антиправительственными лозунгами. В частности они были направлены против действующего правительства под руководством премьер-министра Чехии Петра Фиалы.

На транспарантах демонстрантов были лозунги "Люди не должны бояться своей власти, а власть должна бояться своего народа", "Генеральная забастовка, "Дайте миру шанс", "Нет войне".

В начале акции ее участников поблагодарили за то, что они пришли протестовать против "фиолетовой потребности",

Лидер PRO, юрист Йиндржих Райхл выступал во время демонстрации с лозунгом "Чехия против нищеты". Он заявил, что все участники акции выступают в защиту Чехии. По его словам, антиправительственная демонстрация должна выразить протест "не только против экономической бедности, но и моральной бедности".

Также Райхл высказался против введения удаленного голосования на выборах и против принятия закона об однополых браках.