Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"Это первый саммит в формате под названием "Европейское политическое сообщество ". Сегодня, 7 октября, второй день этого саммита, в котором принимают участие 44 страны. Украину на саммите представляет премьер-министр Денис Шмыгаль. Среди основных тем обсуждения, кроме энергетики, обогрева Европы этой зимой, конечно, звучал вопрос и об Украине. На итоговой пресс-конференции вчера, 6 октября, Эмманюэль Макрон, который был инициатором создания этого нового формата, отметил, что это не заменитель ЕС, а просто больший формат, к которому можно привлекать страны, которые еще не в Евросоюзе", – проинформировал корреспондент.



Сергей Стеценко добавил, что президент Франции также сказал, что ЕС и лидеры стран, прибывшие на саммит в Прагу, не перестанут поддерживать Украину и помощь будет продолжаться. Что касается помощи, Макрон не назвал точные детали, однако отметил, что в эту помощь будут включены французские артиллерийские системы CAESAR.



"Так же о поддержке Украины в Праге говорила президент Молдовы, Майя Санду, и отметила, что Европа едина в том, чтобы не признавать аннексию новооккупированных территорий Украины Россией. Среди представителей от Украины – вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, рассказала, что Украина вносила свои предложения по формату саммита, а также отметила переговоры по вступлению Украины в НАТО, которые, вероятно, могут начаться уже в следующем году", - прокомментировал журналист.



Стеценко подытожил, что этот саммит неформален, поэтому конкретных решений не будет, однако премьер-министр Чехии, Петр Фиала, отметил, что все обсуждения саммита вскоре будут имплементированы в реальную жизнь.

6 октября в Праге начался саммит Европейского политического сообщества с участием 44 стран без РФ

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