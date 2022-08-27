В Праге произошел пожар в военном госпитале
Масштабный пожар в Праге уничтожил крышу и чердак левого крыла павильона А Центрального военного госпиталя
Об этом сообщает издание Ceske Noviny.
По словам представителя пожарной службы Праги Мартин Кавко, никто из пациентов и персонала не пострадал, из здания были эвакуированы более 40 человек.
Во второй половине дня спасатели сообщили, что в результате пожара легкие ранения получили трое пожарных.
Около 09:30 пожарным поступило сообщение о пожаре на площади 15 на 30 метров. Причина пожара неизвестна.
Госпиталь принадлежит армии, поэтому расследованием будет заниматься военная полиция и военная пожарная часть.
Пожарные и полиция не хотят говорить о причинах и сумме ущерба. На место происшествия выехали 17 профессиональных и волонтерских подразделений, объявлен особый уровень тревоги.
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