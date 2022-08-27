В Праге произошел пожар в военном госпитале

Об этом сообщает издание Ceske Noviny.

По словам представителя пожарной службы Праги Мартин Кавко, никто из пациентов и персонала не пострадал, из здания были эвакуированы более 40 человек.

Во второй половине дня спасатели сообщили, что в результате пожара легкие ранения получили трое пожарных.

Около 09:30 пожарным поступило сообщение о пожаре на площади 15 на 30 метров. Причина пожара неизвестна.

Госпиталь принадлежит армии, поэтому расследованием будет заниматься военная полиция и военная пожарная часть.

Пожарные и полиция не хотят говорить о причинах и сумме ущерба. На место происшествия выехали 17 профессиональных и волонтерских подразделений, объявлен особый уровень тревоги.

22 июля СМИ сообщили, что Польша дополнительно примет на лечение 30 украинских военнослужащих. Первая такая перевозка с начала полномасштабного российского вторжения состоялась 18 июля. Тогда 31 раненого украинского военного и сопровождающих лиц санитарным поездом перевезли из Пшемышля в Варшаву.

15 августа Министерство иностранных дел Латвии заявило о возобновлении программы по предоставлению реабилитационных услуг раненым украинским военным. Кабмин Латвии выделил из госбюджетной программы "Средства на случай непредвиденных событий" пакет в размере 280 тыс. евро на реабилитацию пострадавших в результате войны в Украине военнослужащих.

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