В Праге приютили более 80 тыс. украинских беженцев
В столицу Чехии прибыло более 80 тыс. украинских беженцев, в том числе 35 тыс. женщин в возрасте 18-64 лет и 28 тыс. детей и подростков до 18 лет.
Об этом пишет Eurocities.
По словам Яна Яноушека, специалиста по интеграции иностранцев в Праге, город не имел "много опыта в поддержке беженцев, поскольку это всегда было обязанностью национального правительства, Министерства внутренних дел".
Издание сообщает, что в Праге функционирует 57 городских районов со своим политическим руководством, организациями и бюджетом. В городе работают над созданием координационной группы, чтобы консультировать, оказывать определенную помощь муниципалитетам и найти путь к совместной работе всех муниципалитетов.
Они также изучают, как информировать беженцев об их правах, куда обращаться за помощью. Город также планирует обращаться к беженцам с помощью социальных сетей. Также власти города планируют предложить финансовые стимулы для тех, кто оказывает поддержку беженцам.
По данным издания, Прага с населением 1,2 миллиона человек до кризиса украинских беженцев приняла около 240 000 мигрантов, то есть 20% населения города имели мигрантское происхождение. Около 67 000 этих мигрантов были украинцами, жившими в городе по желанию, а не из-за необходимости спасаться от войны.
- В Чехии изменили правила размещения украинских беженцев.
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