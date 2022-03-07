В Праге приостановил работу центр приема беженцев из Украины. Их будут отправлять в другие регионы

Об этом сообщил в Твиттер городской голова столицы Чехии Зденек Гржиб, информирует Еспресо.TV.

"Мы были вынуждены объявить об остановке центра государственной помощи в Конгресс-центре. Персонал исчерпан, и нам больше неоткуда его взять. Давление превышает возможности мегаполиса", - написал мэр.

Он обратился к министру внутренних дел Вита Ракушана с просьбой перераспределить искателей убежища по другим регионам страны.

Пожарно-спасательная служба Чешской Республики отметила, что регистрация будет перенаправлена в другие менее загруженные региональные центры помощи. Служба организует при этом отправку людей по пожарным автобусам.

Как сообщает "Укринформ", в воскресенье, 6 марта, центр помощи оказал помощь 3284 лицам, а с момента основания через него прошло почти 12 тысяч беженцев. В целом, по оценке МВД ЧР, по состоянию на 6 марта, в Чехию прибыло около 100 тысяч украинцев.

Напомним, 4 марта Чехия ввела чрезвычайное положение из-за наплыва беженцев из Украины

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