В Праге показали фильм о депортации Сталиным крымских татар и открыли фотовыставку о новой оккупации полуострова Россией
29 июня в столице Чехии состоялся показ документального фильма "1944 Крым. Депортация"
Об этом сообщает Радио Свобода.
Фильм режиссеров Фатимы Осман и Юнуса Паши рассказывает о депортации через историю нескольких семей.
Показ в Праге устроили посольство Украины в Чехии и чешский организация "Человек в беде".
"Обычно перед фильмами желают приятного просмотра, но это как раз тот случай, когда я не могу пожелать Вам такого, ведь смотреть этот фильм будет не очень приятно, иногда трудно, непросто", - отметила во вступительном слове первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джеппарова, она является автором идеи фильма.
Показ сопровождала фотовыставка российского журналиста Антона Наумлюка "Украденное крымское детство" о преследовании крымских татар после начала оккупации Крыма в 2014 году.
"Тема нарушения прав человека в Крыму не должно исчезать с повестки дня в Чешской Республике. Для нас важно говорить о тех людях, которые там остались, о том, что с ними происходит", - отметила Надежда Иванова, руководитель восточноевропейской программы "Человек в беде".
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