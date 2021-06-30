В Праге показали фильм о депортации Сталиным крымских татар и открыли фотовыставку о новой оккупации полуострова Россией

Об этом сообщает Радио Свобода.

Фильм режиссеров Фатимы Осман и Юнуса Паши рассказывает о депортации через историю нескольких семей.

Показ в Праге устроили посольство Украины в Чехии и чешский организация "Человек в беде".

"Обычно перед фильмами желают приятного просмотра, но это как раз тот случай, когда я не могу пожелать Вам такого, ведь смотреть этот фильм будет не очень приятно, иногда трудно, непросто", - отметила во вступительном слове первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джеппарова, она является автором идеи фильма.

Показ сопровождала фотовыставка российского журналиста Антона Наумлюка "Украденное крымское детство" о преследовании крымских татар после начала оккупации Крыма в 2014 году.

"Тема нарушения прав человека в Крыму не должно исчезать с повестки дня в Чешской Республике. Для нас важно говорить о тех людях, которые там остались, о том, что с ними происходит", - отметила Надежда Иванова, руководитель восточноевропейской программы "Человек в беде".