В Праге открыли палаточный городок для украинских беженцев
В Праге заработал палаточный городок для 160 беженцев из Украины, преимущественно ромов
Об этом сообщило чешское телевидение .
Городок предназначен преимущественно для беженцев, которые сейчас находятся на главном вокзале. По информации общественных инициатив, сотни беженцев, в основном ромов, живут в неподходящих условиях. Они ждут, дадут ли им право на временную защиту в стране.
Поселок рассчитан на 160 человек. В 10 палатках будут жить беженцы, еще в 10 будут помещения координаторов работы убежища, кухни и столовой или детский уголок.
"Город просто служит очередной приемной Регионального центра содействия Украине, поэтому люди могут попасть туда только через центр помощи", - отметили в медиа.
Индивидуально приехать в город нельзя. Как отбирают беженцев в убежище, неизвестно.
- Около 70% чехов поддерживают принятие украинских беженцев, однако они обеспокоены социальным обеспечением и безработицей.
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