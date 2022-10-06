В Праге начался саммит Европейского политического сообщества с участием 44 стран без РФ, - журналист Радио Свобода Хотин
Журналист Радио Свобода Ростислав Хотин заметил, что Россия полностью изолирована на европейском континенте
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"По инициативе Президента Франции Эмманюэля Макрона в Праге стартовал саммит Европейского политического сообщества, в котором участвуют лидеры 27 стран-членов ЕС и страны-кандидаты на вступление в ЕС. К странам ЕС присоединились еще 17, располженных на европейском континенте. Инициатива говорит о то, что Европа шире, чем ЕС. Странам, присоединившимся к странам ЕС, также есть, что сказать в общем европейском доме - это вопросы энергоносителей, климата, экономики, миграции", - отметил Хотин.
По его словам, Европейское политическое сообщество не может быть альтернативой расширению ЕС.
"К саммиту присоединились Норвегия, Швейцария, Великобритания, Турция и страны, стремящиеся вступить в ЕС - Украина, Молдова, Грузия, страны Западных Балкан. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что Россия изолирована и при президентстве Путина ей нет места в европейских проектах и дискуссиях", - добавил Хотин.
- Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует "убедить других европейцев" в необходимости ограничения цены на газ, используемый для производства электроэнергии
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