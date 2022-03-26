В Праге на митинге "Россияне против Путина" собрались около 3 тыс. эмигрантов из РФ

Об этом сообщает DW, передает Еспресо.TV .

Митинги организовал Российский антивоенный комитет за границей. Они прошли в двух городах Германии, Швеции, Литве и Чехии.

Больше всего людей присоединились к демонстрации в Праге. Символом движения стал бело-сине-белій флаг, который антивоенный комитет предлагает сделать символом свободной России.

Демонстранты держали лозунги "Россияне против Путина", "Свободу Навальному" и "Вместе против диктаторов" (Путина и Лукашенко) и скандировали лозунги "Нет войне!" Также было немало сине-желтых флагов и шариков.

Согласно данным чешской полиции, в мероприятии приняли участие около 3 тысяч человек.



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