В Праге на митинге "Россияне против Путина" собрались около 3 тыс. эмигрантов из РФ
Подобные мероприятия прошли во многих городах Европы, где россияне вышли под бело-сине-белым флагом, который уже называют символом свободной России
Об этом сообщает DW, передает Еспресо.TV .
Митинги организовал Российский антивоенный комитет за границей. Они прошли в двух городах Германии, Швеции, Литве и Чехии.
Больше всего людей присоединились к демонстрации в Праге. Символом движения стал бело-сине-белій флаг, который антивоенный комитет предлагает сделать символом свободной России.
Демонстранты держали лозунги "Россияне против Путина", "Свободу Навальному" и "Вместе против диктаторов" (Путина и Лукашенко) и скандировали лозунги "Нет войне!" Также было немало сине-желтых флагов и шариков.
Согласно данным чешской полиции, в мероприятии приняли участие около 3 тысяч человек.
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