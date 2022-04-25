В пожаре в НИИ воздушно-космической обороны России погибли 17 человек
17 человек погибли в результате пожара в здании Центрального исследовательского института воздушно-космической обороны РФ в Твери
Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на сайт регионального правительства.
"К сожалению, к настоящему времени официально подтвержденное число погибших возросло до 17 человек, опознаны пятеро из них", - говорится в сообщении.
Пожар в НИИ войск воздушно-космической обороны в Твери, специалисты которого, среди прочего, занимались разработкой ракетных систем "Искандер", случился 21 апреля.
Общая площадь возгорания составила 2,5 тыс. кв. метров. Потушить пожар удалось только на следующий день. К тушению привлекли более 240 человек, 60 единиц техники и вертолет МИ-8. Разборка сгоревших конструкций продолжается до сих пор.
Всего из здания спасли 54 человека, еще 98 были эвакуированы. Около 30 человек в результате пожара пострадали. Военные следователи возбудили уголовное дело о пренебрежении правилами пожарной безопасности, повлекшее смерть двух или более лиц, - пишет "Медуза".
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