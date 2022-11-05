Об этом сообщает Baza.

По информации издания, по подозрению в совершении смертельного пожара в кафе "Полигон" в Костроме задержан 23-летний военнослужащий Станислав Ионкин, выстреливший из ракетницы в потолок клуба.

По данным Baza, Ионкин вернулся с войны в Украине. 22 августа, по рассказам его родных, он получил ранение при обстреле, когда вез боеприпасы. Его выбросило из машины и он сломал ногу. Ионкин находился на больничном, а в октябре снова отправился в воинскую часть для прохождения медкомиссии.

5 ноября стало известно, что в кафе "Полигон" в Костроме произошел пожар с 15 погибшими, вероятной причиной возгорания мог стать выстрел из ракетницы во время массовой драки.

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