В пожаре в кафе с 15 погибшими в Костроме обвиняют военного, вернувшегося с войны против Украины, - росСМИ
В поджоге кафе "Полигон" в российской Костроме, в результате которого погибли 15 человек, подозревают военного, участвовавшего в войне против Украины
Об этом сообщает Baza.
По информации издания, по подозрению в совершении смертельного пожара в кафе "Полигон" в Костроме задержан 23-летний военнослужащий Станислав Ионкин, выстреливший из ракетницы в потолок клуба.
По данным Baza, Ионкин вернулся с войны в Украине. 22 августа, по рассказам его родных, он получил ранение при обстреле, когда вез боеприпасы. Его выбросило из машины и он сломал ногу. Ионкин находился на больничном, а в октябре снова отправился в воинскую часть для прохождения медкомиссии.
- 5 ноября стало известно, что в кафе "Полигон" в Костроме произошел пожар с 15 погибшими, вероятной причиной возгорания мог стать выстрел из ракетницы во время массовой драки.
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