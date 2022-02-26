В пожаре из-за попадания снаряда в дом на Киевщине погиб человек

Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС в Telegram.



"В 13:40 в пгт Бородянка Бучанского района в результате попадания снаряда в жилой дом возник пожар. Погиб 1 человек и есть информация, что в подвале может быть ребенок", - говорится в сообщении.



ГСЧС привлекла к ликвидации пожара 8 человек и 2 единицы техники.

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