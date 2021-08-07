В поздравлении Медведчука с днем рождения Оксана Марченко вспомнила Дьявола
Телеведущая Оксана Марченко поздравила своего мужа, кума Путина Виктора Медведчука, с днем рождения. Сегодня, 7 августа 2021 года, тому исполнилось 67
Поздравления на русском языке размещены у нее на фейсбуке, передает Еспресо.TV .
Марченко называет своего мужа "большим".
Текст выдержан в традициях риторики российского православия.
Читайте также: Новое лицо ОПЗЖ. 10 фактов об Оксане Марченко
"Благословляю каждый твой день", - говорит Марченко Медведчуку.
"Твое смирение делает Дьявола калекой", - отмечает кума Владимира Путина.
- Напомним, Медведчук сейчас находится под домашним арестом.
- Его подозревают в причастности к финансированию террористов "Л-ДНР" из топливную компанию.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.75
Покупка 26.75Продажа 27
-
EUR
Покупка 31.49Продажа 31.93
- Актуальное
- Важное