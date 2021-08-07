В поздравлении Медведчука с днем рождения Оксана Марченко вспомнила Дьявола

Поздравления на русском языке размещены у нее на фейсбуке, передает Еспресо.TV .



Марченко называет своего мужа "большим".



Текст выдержан в традициях риторики российского православия.



Читайте также: Новое лицо ОПЗЖ. 10 фактов об Оксане Марченко



"Благословляю каждый твой день", - говорит Марченко Медведчуку.



"Твое смирение делает Дьявола калекой", - отмечает кума Владимира Путина.

Напомним, Медведчук сейчас находится под домашним арестом.

Его подозревают в причастности к финансированию террористов "Л-ДНР" из топливную компанию.





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb