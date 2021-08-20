В повестке дня заседания СНБО нет вопроса устранения Кличко, - Разумков

Об этом он заявил во время брифинга в Киеве, передает Укринформ .

"По тем вопросам, которые предварительно были отмечены, материалов у меня по одному из них нет, но по тем вопросам, которые были отмечены, там такого вопроса не было. Не исключено, что изменения в повестку дня могут произойти, но увидим", - подчеркнул Разумков.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил провести заседание Совета национальной безопасности и обороны 20 августа.

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