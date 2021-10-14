В повестке дня ВР нет кадровых вопросов о правительстве, - Стефанчук

Об этом сообщил журналистам в четверг, 14 октября, председатель парламента Руслан Стефанчук, информирует Интерфакс-Украина .

"Пока эти вопросы о перестановках в Кабмине в повестку дня не внесены, и думаю, что стоять не будут, потому что для нас очень важны законопроекты, о которых мы говорили ранее. И после того, как мы их примем, будут приниматься и другие, возможно и кадровые, решения ", - сказал Стефанчук.

В то же время он уточнил, что Верховная Рада может рассматривать кадровые вопросы и без предварительного включения их в повестку дня, но "по состоянию на сейчас в Верховной Раде нет ни одного представления о кадровых вопросах".