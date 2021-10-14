В повестке дня ВР нет кадровых вопросов о правительстве, - Стефанчук
Повестка дня Верховной Рады на ближайшую пленарную неделю, с 19 по 22 октября, не предусматривает рассмотрения вопросов о кадровых ротациях в Кабинете министров Украины
Об этом сообщил журналистам в четверг, 14 октября, председатель парламента Руслан Стефанчук, информирует Интерфакс-Украина .
"Пока эти вопросы о перестановках в Кабмине в повестку дня не внесены, и думаю, что стоять не будут, потому что для нас очень важны законопроекты, о которых мы говорили ранее. И после того, как мы их примем, будут приниматься и другие, возможно и кадровые, решения ", - сказал Стефанчук.
В то же время он уточнил, что Верховная Рада может рассматривать кадровые вопросы и без предварительного включения их в повестку дня, но "по состоянию на сейчас в Верховной Раде нет ни одного представления о кадровых вопросах".
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