В повестке дня – конфликты в Украине и Сирии: в сентябре состоится встреча между президентами США и Турции
Американская и турецкая стороны обсуждают встречу между президентами Джо Байденом и Реджепом Тайипом Эрдоганом, в повестке дня – отношения Турции и России, оружие США и конфликты в Украине и Сирии
Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.
Известно, что последний раз Байден и Эрдоган встречались в конце июня на полях саммита НАТО в Мадриде, где Турция сняла свое вето на присоединение Финляндии и Швеции, несмотря на оппозицию по поводу их членства со стороны России.
В конце саммита Байден заявил, что США поддерживают продажу истребителей F-16 Турции, и он уверен, что одобрение Конгресса, которое необходимо для продажи, можно получить.
"После последней встречи с Байденом администрация США приняла меры, как мы требовали, по некоторым важным вопросам, таким как F-16. Я думаю, что будут подобные вещи", - заявил турецкий чиновник.
Сообщается также, что настроения относительно Турции в Конгрессе США ухудшились за последние несколько лет после того, как Анкара приобрела ракетные системы российского производства, что повлекло за собой санкции США, а также изъятие Турции из программы истребителей F-35.
Обсуждение между двумя лидерами будет включать войну в Украине, отношения между Турцией и Россией и соглашение об экспорте зерна из Украины, заявил турецкий чиновник.
У двух стран есть отличные интересы по поддержке Вашингтоном сирийских курдов - союзника США в борьбе против "Исламского государства" на северо-востоке Сирии, которого Анкара считает террористической группировкой.
"Сейчас в Сирии может быть открыта новая страница, и Соединенным Штатам необходимо принять меры в этом контексте. Также нужно хорошо оценить угрозу сирийских курдов. Некоторые официальные лица США об этом знают", - добавил он.
Отношения между Турцией и Грецией, которые привели к хронически напряженным отношениям в восточном Средиземноморье, также предположительно будут предметом обсуждения, сказал чиновник.
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