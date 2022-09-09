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Главная война с Россией В поведении Путина наблюдается нервозность из-за ситуации на фронтах, - Марк Фейгин

В поведении Путина наблюдается нервозность из-за ситуации на фронтах, - Марк Фейгин

9 сентября, 2022 пятница
17:57
война с Россией

Российский оппозиционный деятель Марк Фейгин убежден, что успешные действия ВСУ на фронтах очень сильно влияют на решения Путина

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"У Путина есть причины для нервозности из-за ситуации на фронтах в Украине. И это очевидно. Это первая и главная причина его неадекватного поведения. Мы все прекрасно знаем, что сейчас для российской армии ситуация становится все сложнее. Поэтому из-за этого он может принимать неправильные решения. Из-за ситуации на фронтах Путин может принимать решения, которые приведут совсем к другим результатам", - пояснил Фейгин.

Политик подчеркнул, что ситуация на фронтах в Харьковской области оказывает большое влияние на Путина.

"Очевидно, почему Путин сегодня собирает Совбез РФ. В частности, из-за ситуации в Харьковской области. Поскольку потеря захваченных территорий Харьковской области для них очень плохая перспектива. Поэтому следует ожидать, что его решения могут привести к катастрофическим последствиям для России", - добавил он.

  • 7 сентября российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия ничего не потеряла , начав войну в Украине, а лишь "укрепила свой суверенитет"

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Украина
Россия
Владимир Путин
военные силы Украины
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