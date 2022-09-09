Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"У Путина есть причины для нервозности из-за ситуации на фронтах в Украине. И это очевидно. Это первая и главная причина его неадекватного поведения. Мы все прекрасно знаем, что сейчас для российской армии ситуация становится все сложнее. Поэтому из-за этого он может принимать неправильные решения. Из-за ситуации на фронтах Путин может принимать решения, которые приведут совсем к другим результатам", - пояснил Фейгин.

Политик подчеркнул, что ситуация на фронтах в Харьковской области оказывает большое влияние на Путина.

"Очевидно, почему Путин сегодня собирает Совбез РФ. В частности, из-за ситуации в Харьковской области. Поскольку потеря захваченных территорий Харьковской области для них очень плохая перспектива. Поэтому следует ожидать, что его решения могут привести к катастрофическим последствиям для России", - добавил он.

7 сентября российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия ничего не потеряла , начав войну в Украине, а лишь "укрепила свой суверенитет"

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