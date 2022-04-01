В Постоянном представительстве Украины в Женеве ответили России о "биолабораториях" и "славянском этносе"

Об этом сообщает Permanent Mission of Ukraine in Geneva.



В своем выступлении в ответ на очередную порцию фейковых обвинений относительно якобы создания биооружия на территории Украины, заместитель Постоянного представителя Украины в Женеве Александр Капустин, среди прочего, отметил, что Украина добросовестно выполняет свои обязательства по Конвенции о запрете биологического и токсинного оружия (КБТО ), никогда не разрабатывала и не собиралась разрабатывать биологическое оружие и на ежегодной основе предоставляет отчеты в Группу имплементационной поддержки КБТО об исполнении своих обязательств по Конвенции.



Россия продолжает распространять фейки, спекулируя на тему оружия массового поражения. После ряда абсурдных заявлений о якобы создании в Украине "грязной" ядерной бомбы, которые даже не были серьезно рассмотрены в МАГАТЭ, поскольку таким образом Россия фактически обвинила само Агентство в нарушении процедур контроля ядерного материала, появилась тема биооружия.



Указанная кампания дезинформации является очередной попыткой РФ изобрести еще одну искусственную причину и дать какое-либо объяснение и оправдание своей неспровоцированной агрессии против Украины.



Инсинуации РФ относительно якобы участия Украины в военно-биологической программе США дважды рассматривались Советом Безопасности ООН и были однозначно отклонены большинством ее членов как несостоятельные, бессмысленные и вводящие в заблуждение международное сообщество.



Капустин предупредил представителей государств-участников КР, что начатая РФ мощная дезинформационная кампания с обвинениями Украины в якобы причастности к созданию биооружия может быть подготовкой России к применению ею химического или биологического оружия на территории Украины против мирного населения с последующим обвинением нашего государства в собственных военных преступлениях .



Заместитель Постоянного представителя Украины обратился к иностранным партнерам с призывом продолжать оказывать давление на Россию с целью не разрешить ему использовать оружие массового уничтожения для достижения своих геополитических целей, а также уменьшение вызванных РФ рисков, связанных с биологическими агентами.



В поддержку Украины, в контексте опровержения соответствующих обвинений РФ, выступили представители стран-партнеров, в частности, Франции, ФРГ (от имени государств-членов инициативы "Глобальное партнерство против распространения материалов и оружия массового уничтожения"), США, Великобритании, Канады, Республики Корея, Японии, ЕС и других государств.



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