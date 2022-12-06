В посольство Украины в Румынии поступило два подозрительных конверта, вызвали пиротехников
В украинское посольство в Бухаресте утром 6 декабря поступило два конверта с подозрительным содержанием, в связи с чем на место вызвали пиротехников
Об этом сообщает Digi 24 .
Отмечают, что во вторник, 6 декабря, около 11:00 в штаб-квартиру украинского посольства в Бухаресте доставили два конверта с подозрительным содержанием. В посольство сначала приехала полиция, охранявшая территорию.
Впоследствии на место прибыли пиротехники.
- Конверты с глазами животных начали посылать в дипучреждения на прошлой неделе.
- 30 ноября сотрудник посольства Украины в Мадриде получил незначительные ранения в результате взрыва бомбы в помещении дипучреждения.
- По состоянию на 5 декабря зафиксирован 21 случай угроз украинским посольствам и консульствам в 12 странах.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.64
Покупка 39.64Продажа 40.32
-
EUR
Покупка 40.88Продажа 41.94
- Актуальное
- Важное