В посольство Украины в Румынии поступило два подозрительных конверта, вызвали пиротехников

Об этом сообщает Digi 24 .

Отмечают, что во вторник, 6 декабря, около 11:00 в штаб-квартиру украинского посольства в Бухаресте доставили два конверта с подозрительным содержанием. В посольство сначала приехала полиция, охранявшая территорию.

Впоследствии на место прибыли пиротехники.

Конверты с глазами животных начали посылать в дипучреждения на прошлой неделе.

30 ноября сотрудник посольства Украины в Мадриде получил незначительные ранения в результате взрыва бомбы в помещении дипучреждения.

По состоянию на 5 декабря зафиксирован 21 случай угроз украинским посольствам и консульствам в 12 странах.