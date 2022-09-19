Об этом говорится на официальном сайте внешнеполитического ведомства РФ.

Из сообщения следует, что неустановленное лицо бросило бутылку с зажигательной смесью на территорию российского посольства в Оттаве. К тому же агрессивно настроенные демонстранты "по попустительству наряда полиции" блокировали служебный вход в консульский отдел рос посольства.

"Внимание главы канадской дипмиссии обострено на том, что, как и в других аналогичных случаях враждебных акций против дипломатических представительств Российской Федерации в Канаде, правоохранительные органы не предотвратили указанные инциденты и не задержали виновных", - жалуются в МИД России.

РФ требует от Канады немедленного принятия мер по обеспечению надлежащей охраны российских загранучреждений.

В августе Канада заморозила российские активы на $320 млн.

90 канадских военных отправились в Великобританию, чтобы учить украинских солдат.

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