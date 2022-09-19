В посольство РФ в Канаде был брошен коктейль Молотова. МИД России вызвало посла
Министерство иностранных дел России вызвало посла Канады и выразило протест в связи с нападениями на посольство РФ в Оттаве
Об этом говорится на официальном сайте внешнеполитического ведомства РФ.
Из сообщения следует, что неустановленное лицо бросило бутылку с зажигательной смесью на территорию российского посольства в Оттаве. К тому же агрессивно настроенные демонстранты "по попустительству наряда полиции" блокировали служебный вход в консульский отдел рос посольства.
"Внимание главы канадской дипмиссии обострено на том, что, как и в других аналогичных случаях враждебных акций против дипломатических представительств Российской Федерации в Канаде, правоохранительные органы не предотвратили указанные инциденты и не задержали виновных", - жалуются в МИД России.
РФ требует от Канады немедленного принятия мер по обеспечению надлежащей охраны российских загранучреждений.
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