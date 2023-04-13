Об этом пишут российские СМИ, ссылаясь на правоохранительные органы.

Неизвестный из Крыма подписал посылку именем покойного продюсера Пьетро Нотарианни.

Отмечается, что это не первая подобная посылка в адрес французского посольства – в июне 2022 года в учреждение пришла коробка, в которой находились кости и лист. В декабре пришла еще одна – с мертвой мышью и пауком.

Правоохранители устанавливают личность отправителя.