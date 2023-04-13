В посольство Франции в РФ из Крыма пришла посылка с костями животных, - росСМИ
В четверг, 13 апреля, в посольство Франции в РФ из Крыма пришла посылка с костями животных, неизвестный подписался как "Нотарианни из Крыма"
Об этом пишут российские СМИ, ссылаясь на правоохранительные органы.
Неизвестный из Крыма подписал посылку именем покойного продюсера Пьетро Нотарианни.
Отмечается, что это не первая подобная посылка в адрес французского посольства – в июне 2022 года в учреждение пришла коробка, в которой находились кости и лист. В декабре пришла еще одна – с мертвой мышью и пауком.
Правоохранители устанавливают личность отправителя.
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