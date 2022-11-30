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В посольстве Украины в Мадриде прогремел взрыв, есть пострадавший

30 ноября, 2022 среда
15:59
Мир

В среду, 30 ноября, в посольстве Украины в Мадриде раздался взрыв. В полиции рассказали, что взрывчатка находилась в письме, которое получил пострадавший работник учреждения

Об этом сообщает издание Ultima Hora со ссылкой на источники в испанской полиции.

Спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что ранен комендант посольства, угроз его жизни нет, остальные сотрудники не пострадали.

Глава МИД Дмитрий Кулеба поручил срочно усилить безопасность всех украинских посольств за рубежом, а также обратился к главе испанского МИД с просьбой принять срочные меры для расследования нападения на украинское посольство.

"Министр также подчеркнул, что кто бы ни стоял за организацией этого взрыва, им не удастся запугать украинских дипломатов или остановить их ежедневную работу над укреплением Украины и противодействием российской агрессии", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что пострадавший сотрудник получил легкие ранения и находится в больнице Nuestra Señora de America.

В сообщении говорится, что в результате взрыва полиция открыла антитеррористический протокол и оцепила здание посольства. Также на место происшествия отправились специальные подразделения по обезвреживанию взрывных устройств. Само посольство пока не подтверждает и не комментирует это событие.

El Espanol сообщает, что взрыв произошел в 13:15.

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