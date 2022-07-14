В Посольстве США в Украине прокомментировали ракетный удар по Виннице
Бриджит Бринк отреагировала на ракетный удар России по Виннице: "США вместе с Украиной, пока Украина не победит"
Об этом американская дипломат написала в Twitter.
"В то время, как международные эксперты встречаются сегодня в Гааге на Конференции по вопросам привлечения к ответственности за военные преступления в Украине, Россия совершает еще одно ужасное нападение, унося жизнь невинных гражданских в Виннице. США вместе с Украиной, пока Украина не победит жестокую агрессию России" – написала Бринк.
- Напомним, утром 14 июля россияне обстреляли центр Винницы. Десятки людей погибли
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