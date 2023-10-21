В США заявили об открытии КПП "Рафах", первые грузовики с гуммопомощью начали въезжать из Египта в Газу

Об открытии КПП "Рафах" говорится на сайте учреждения.

"Мы получили информацию, что пограничный пункт "Рафах" между Газой и Египтом откроется в субботу, 21 октября, в 10:00 по местному времени. Если границу откроют, мы не знаем, как долго она будет оставаться открытой для выезда из Газы иностранных граждан" , – говорится в сообщении.

Отмечается, что там ожидают, что многие будут пытаться пересечь границу в случае его открытия. Гражданам США следует ожидать потенциально хаотической и беспорядочной обстановки по обе стороны перехода.

"Ситуация остается динамичной и переменной, а среда безопасности непредсказуема. Вы должны оценить свою личную безопасность, прежде чем решать двигаться к границе или пытаться ее пересечь", - добавили в сообщении.

Позднее издание Al Jazeera сообщило , что 20 грузовиков с гуманитарной помощью заехали в Газу с медикаментами и продуктами питания.

"Колонна с гуманитарной помощью, которая должна прибыть сегодня, включает 20 грузовиков с лекарствами, медикаментами и ограниченным количеством продуктов питания (консервы)", - сообщила пресс-служба ХАМАС.