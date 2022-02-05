В посольстве США призвали членов комиссии по избранию руководителя САП наконец-то выполнить свою работу

Об этом Квин заявила в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Интерфакс-Украина.

Она призвала членов комиссии собраться и проделать свою работу.

"Это важные члены судейского корпуса, многие из них являются важными членами судейского сообщества здесь. Честно говоря, по моему мнению, это о репутации. Они должны делать то, что они сами сказали, что сделают, именно они создали процесс. Они прошли процесс, теперь они должны завершить процесс. Прекратите слушать коррумпированные интересы, прекратите слушать коррумпированных лиц, которые пытаются остановить процесс и просто доведите дело до конца", - сказала Квин.

Она предположила, что на членов комиссии влияют силы, которые не хотят, чтобы антикоррупционный прокурор был назначен.

"Я считаю, что все коррумпированные не хотят, чтобы на месте был кто-то, кто может помочь расследовать деятельность официально коррумпированных. Поэтому я считаю, что сейчас на эту комиссию оказывается большое давление, а члены комиссии просто не выполняют свою работу" , – подчеркнула Квин.