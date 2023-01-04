В посольстве РФ в Латвии нашли сверток с "веществом неизвестного происхождения"

Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу Латвии (VUGD).

Отмечается, что в 15:08 в VUGD поступил вызов на улицу Независимости Украины в Риге, где в здании было обнаружено вещество неизвестного происхождения.

На место происшествия отправились пожарные и спасатели в сотрудничестве с другими экстренными службами.

В Государственной полиции Латвии порталу Delfi объяснили, что в 13:54 поступил звонок о том, что в посольство России может поступить подозрительный сверток, содержащий вещество неизвестного происхождения.

30 ноября сотрудник посольства Украины в Мадриде получил незначительные ранения в результате взрыва бомбы в помещении дипучреждения. Известно, что в Испании предварительно квалифицировали инцидент как террористическое преступление.

Позже пакет с, вероятно, взрывным устройством в среду получила испанская компания Instalaza, которая производит оружие для Украины. В частности, Instalaza производит противотанковые гранатометы, которые используются украинской армией в войне с Россией. В начале войны министр обороны Испании Маргарета Роблес объявила, что Киев получит 1370 таких установок.

2 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что было 17 случаев получения посольствами писем-бомб или писем, содержащих части животных, например глаза коров и свиней.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb