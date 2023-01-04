В посольстве РФ в Латвии нашли сверток с "веществом неизвестного происхождения"
В посольстве РФ в Латвии на улице Независимости Украины в Риге, вероятно, нашли вещество неизвестного происхождения. На месте работают соответствующие спецслужбы
Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу Латвии (VUGD).
Отмечается, что в 15:08 в VUGD поступил вызов на улицу Независимости Украины в Риге, где в здании было обнаружено вещество неизвестного происхождения.
На место происшествия отправились пожарные и спасатели в сотрудничестве с другими экстренными службами.
В Государственной полиции Латвии порталу Delfi объяснили, что в 13:54 поступил звонок о том, что в посольство России может поступить подозрительный сверток, содержащий вещество неизвестного происхождения.
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