В последний день года доллар подорожал по курсу НБУ

Об этом сообщает сайт НБУ .



Евро по курсу НБУ стоит 30,92 грн, 10 российских рублей - 3,64 грн.



На наличном рынке по состоянию на 8:40, по данным финансового портала "Минфин" , доллар покупают в среднем по 27,22 грн, продают - по 27,34 грн.



При этом предложения покупки колеблются от 27,1 грн до 27,28 грн, продажи - от 27,26 грн до 27,45 грн.



Накануне, 30 декабря, официальный валютный курс составил 27,2 грн/$, 30,78 грн/евро, 3,68 грн за 10 российских рублей.



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