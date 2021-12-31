В последний день года доллар подорожал по курсу НБУ
На пятницу, 31 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к доллару на уровне 27,28 грн/$
Об этом сообщает сайт НБУ .
Евро по курсу НБУ стоит 30,92 грн, 10 российских рублей - 3,64 грн.
На наличном рынке по состоянию на 8:40, по данным финансового портала "Минфин" , доллар покупают в среднем по 27,22 грн, продают - по 27,34 грн.
При этом предложения покупки колеблются от 27,1 грн до 27,28 грн, продажи - от 27,26 грн до 27,45 грн.
Накануне, 30 декабря, официальный валютный курс составил 27,2 грн/$, 30,78 грн/евро, 3,68 грн за 10 российских рублей.
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