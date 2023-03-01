В последние недели гривня укрепилась, - член Совета Нацбанка Украины
Член Совета НБУ Василий Фурман заявил, что в последние недели гривня укрепилась. Это произошло в результате взаимодействия трех факторов
Об этом информирует в Медиацентре Василий Фурман.
"В течение последних недель гривня укреплялась. На такой тренд влияло очень много факторов. Первый - профессиональные действия Нацбанка и те меры, которые предпринимал Национальный банк, связанные с тем, что люди могут размещать средства на депозитах в валюте", - сказал Фурман. .
Член Совета Нацбанка подчеркнул, что на гривню повлиял сезонный фактор: "Это было и до войны, что весной гривня себя очень хорошо чувствует".
"Третий фактор – коммуникационный. Люди сегодня доверяют гривне", - добавил Фурман.
Эксперт подытожил, что украинцы доверяют банкам. А война в целом не отразилась на бесперебойности работы банковской системы.
- Минцифры просит Национальный банк Украины ускорить запуск электронной гривни, чтобы проект заработал уже в этом году, а не в 2024-м, как планировалось.
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