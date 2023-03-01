Об этом информирует в Медиацентре Василий Фурман.

"В течение последних недель гривня укреплялась. На такой тренд влияло очень много факторов. Первый - профессиональные действия Нацбанка и те меры, которые предпринимал Национальный банк, связанные с тем, что люди могут размещать средства на депозитах в валюте", - сказал Фурман. .

Член Совета Нацбанка подчеркнул, что на гривню повлиял сезонный фактор: "Это было и до войны, что весной гривня себя очень хорошо чувствует".

"Третий фактор – коммуникационный. Люди сегодня доверяют гривне", - добавил Фурман.

Эксперт подытожил, что украинцы доверяют банкам. А война в целом не отразилась на бесперебойности работы банковской системы.