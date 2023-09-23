"В последние дни престиж Варшавы в международной политике понес колоссальный ущерб": польский политик о заявлении Моравецкого

Такое мнение он высказал в эфире Эспресо.

"В тонкостях польского языка мировые медиа не разбирались. Услышали то, что хотели услышать. Президент Польши сказал, что Украина - это тонущее государство, и все. В то же время премьер Моравецкий стал героем всех мировых медиа, включая арабские. Ведь Польша - государство, которое больше всего сделало для помощи Украине, и это все видели в прошлом году", - подчеркнул польский политик.

Мирослав Чех отметил, что все видели огромную помощь простых поляков, которые украинцам трогательно открыли двери своих квартир, открыли сердца и стали примером для всего мира, всей Европы.

"А сегодня говорят, что Польша прекращает поставки вооружения. По всему миру это пишут, это огромная сенсация. Сказал ли премьер-министр это? Его спикер сказал, что он не то имел в виду. Президент говорит - не то имел в виду. Но пошло. Или к государству мы относимся серьезно, или нет. Я считаю, и это последнее мое замечание, убытки для престижа Польши, которые произошли в последние дни, просто колоссальны, и они не касаются отношений с Украиной, а они касаются вообще присутствия Польши в международной политике, к сожалению, - резюмировал Чех.