Об этом она рассказала в эфире Еспресо.

"В последние дни очень много обращений от аграриев по поводу недопустимости возвращения с 1 июля ставок акцизного сбора на горючее и повышения НДС с 7 до 20%. Мы должны на это обратить внимание. Суть в том, что сейчас для аграриев будет адский период, который включает и сбор урожая. Кроме того, следует учитывать, что в 2022 году аграрии все-таки держались на накопленных возможностях с предыдущих лет, несмотря на то, что все работали в экстремальных условиях, сокращенные логистические условия по отгрузке, экспорту и прочее, но выдержали тот аграрный год и перешли в 2023. И сейчас мы видим большое количество проблем: отсутствие оборотных средств, определенных возможностей по удобрениям, теперь еще увеличение цены на горючее", - отметила народная депутат Украины.

Нина Южанина отметила, что повышение цены на топливо неприемлемо для аграриев, соответственно, они тогда будут просить либо увеличения кредитования, либо предоставления возможностей другим способом.

"На самом деле этот вопрос будет становиться все острее и острее, чем ближе мы будем подходить к 1 июля текущего года. Иак что будем работать и в комитетах и искать выход из этой ситуации. Мне кажется, что будет много обращений и к президенту, и в Офис президента, возможно, сделают какие-то уступки или перенесут сроки. Еще осенью прошлого года приняли решение о возвращении акцизного сбора на горючее с 1.07.23, но тогда мало кто обратил на это внимание. Говорили, что цена может не измениться, потому что у поставщиков топлива есть большие запасы. Но все меняется, и теперь все эксперты просчитывают значительное увеличение цены на один литр горючего", - сказала Южанина.

Ранее стало известно, что в Украине с 1 июля планируется вернуть довоенные налоги.

Также глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сказал, что НДС на горючее вернут на уровень 20%, его снижение было ошибкой





