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В последние дни неподалеку от Кременной шли бои за ключевую трассу на Луганщине, - британская разведка

2 января, 2023 понедельник
09:50
Мир

Британские специалисты отмечают, что ВСУ в течение последних пяти дней вели бои с российскими оккупантами за контроль над трассой Р66 к северу от Кременной в Луганской области

Об этом сообщает министерство обороны Великобритании в twitter.

Как отмечается, в последние пять дней российские и украинские силы, вероятно, вели бои за контроль над трассой Р66 к северу от города Кременная в Луганской области, который контролирует Россия.

По данным британской разведки, Р66 является ключевым маршрутом снабжения северного участка российского фронта на Донбассе из Белгородской области РФ.

"С октября украинская артиллерия препятствует его использованию, но если бы Украине удалось защитить маршрут, это, вероятно, еще больше подорвало бы российскую оборону Кременной", - подчеркивают специалисты.

  • 21 декабря 2022 года глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что ВСУ закрепились в Белогоровке и имеют успех от Сватова до Кременной.
  • По состоянию на 26 декабря аналитики Deep State писали, что в Луганской области в районе Сватово – Кременная продолжаются позиционные бои, оккупанты перебросили в сектор дополнительные силы, в том числе наемников из ЧВК Вагнера.
  • Уже 29 декабря стало известно, что у города Кременная идут ожесточенные бои, россияне стягивают туда много сил и средств. Гайдай тогда выразил надежду, что украинские войска и дальше понемногу будут продвигаться вперед и деоккупировать Кременную могут уже в начале 2023 года. В тот же день в Генштабе уточнили, что в течение недели Силы обороны Украины продвинулись на расстояние до 2,5 км в направлении Кременной, а россияне готовили плацдарм для отступления возле Луганска.

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Россия
Луганщина
военные силы Украины
война с Россией
Великобритания
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