В последнее время задумываюсь, почему бы не выступать под другим флагом, - украинская чемпионка заговорила о смене гражданства
Чемпионка мира по кикбоксингу украинка Елена Овчинникова призналась, что в последнее время размышляет о смене гражданства
Об этом сообщает 24 канал.
Овчинникова любит Украину, но все чаще задумывается над тем, чтобы переехать в другую страну, потому что не может развивать свой вид спорта в Украине.
"Сильно приросла к Украине. Возможно, это во мне говорит патриотизм. В последнее время часто задумываюсь, почему бы не поехать за границу и не выступать под флагом другой страны. Там у меня гораздо большее признание и плюсов. Сейчас я в раздумьях. Еще есть время, пока я залечивает травму, попробую дальше стучаться в двери различных учреждений. Но если ничего не получится, я все же оставлю нашу страну", - сказала Овчинникова.
34-летняя Елена Овчинникова является чемпионкой по смешанным боевым искусствам. Украинка - чемпионка мира по кикбоксингу и тайскому боксу, боец ММА.
- 29 сентября биатлонистка Дарья Сидорова отказалась от российского гражданства ради выступлений за сборную Украины.
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