В последнее время с территории Беларуси фиксируем только пуски "шахедов", - спикер ГПСУ Демченко
Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что сейчас с территории Беларуси ракетных обстрелов Украины не происходит
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо"
"Сейчас обстрелов пограничных общин с территории Беларуси мы не фиксируем. Украину обстреливали с территории Беларуси в начале полномасштабного вторжения. Беларусь активно поддерживает Россию, поэтому предоставила свою территорию для обстрелов Украины. Сегодня периодически могут фиксироваться пуски "шахедов" из Беларуси. Однако ракетных обстрелов". Украины с территории Беларуси не происходит", - рассказал Демченко.
- 25 марта президент РФ Владимир Путин сказал, что до 1 июля в Беларуси будет достроен хранилище для российского тактического ядерного оружия.
- 31 марта самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности принять от России и стратегическое ядерное оружие, если это потребуется.
- 23 апреля официальные источники министерства обороны Республики Беларусь рассказали, как проходит подготовка к размещению на территории страны различных видов российского ядерного вооружения.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.4
Покупка 37.4Продажа 38.03
-
EUR
Покупка 40.86Продажа 41.83
- Актуальное
- Важное