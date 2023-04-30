Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Сейчас обстрелов пограничных общин с территории Беларуси мы не фиксируем. Украину обстреливали с территории Беларуси в начале полномасштабного вторжения. Беларусь активно поддерживает Россию, поэтому предоставила свою территорию для обстрелов Украины. Сегодня периодически могут фиксироваться пуски "шахедов" из Беларуси. Однако ракетных обстрелов". Украины с территории Беларуси не происходит", - рассказал Демченко.