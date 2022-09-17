Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в телеграме .

"Только что: 5 взрывов в поселке Богатырь в районе Молочного лимана, куда оккупанты передислоцировали часть своей военной техники и личного состава", - подчеркнул он.

Иван Федоров заметил, что в юго-западном направлении военных баз россиян взрывы гремели второй раз за день, утром они были в Радивоновке. Сейчас собирают информацию о вражеских потерях.

Утром 17 сентября вблизи села Радивоновка сгорела военная база оккупантов.

17 сентября СМИ сообщили, что партизаны Мелитополя взорвали колею , чем остановили доставку вражеских боеприпасов.

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