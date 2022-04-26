В поселке под Мариуполем оккупанты восстановили памятник Ленину, - советник мэра
В поселке городского типа Никольское под Мариуполем россияне восстановили памятник советскому вождю Владимиру Ленину
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
"В Киеве начали демонтаж скульптуры о "воссоединении Украины с Россией". А в Никольском восстановили памятник Ленину. На том же месте, где и был. Такое тебе движение вперед. Осталось еще Мариуполь переименовать в Жданов для полноты картины. Кстати, а почему Донецк еще не Сталино?" - написал Андрющенко
- 18 апреля стало известно, что в Геническе Херсонской области россияне восстановили памятник советскому вождю Владимиру Ленину.
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