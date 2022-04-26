В поселке под Мариуполем оккупанты восстановили памятник Ленину, - советник мэра

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"В Киеве начали демонтаж скульптуры о "воссоединении Украины с Россией". А в Никольском восстановили памятник Ленину. На том же месте, где и был. Такое тебе движение вперед. Осталось еще Мариуполь переименовать в Жданов для полноты картины. Кстати, а почему Донецк еще не Сталино?" - написал Андрющенко

18 апреля стало известно, что в Геническе Херсонской области россияне восстановили памятник советскому вождю Владимиру Ленину.