В поселке на Белгородщине школы перевели на дистанционное обучение из-за "оперативной ситуации"

Об этом пишет российское РИА Новости.

"Школы в белгородском поселке Червоная Яруга перевели на дистант "с учетом сложившейся оперативной обстановки", - говорится в сообщении.

Как отметил замгубернатора, в последнее время в Белгородской области обострилась ситуация с обстрелами.

Кроме того, глава региона Вячеслав Гладков сообщил , что за минувшие сутки украинские силы якобы нанесли удары по пяти районам области. По его словам, в Борисовском районе на окраине села Цаповка с квадрокоптера сброшено одно взрывное устройство.

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В Грайворонском городском округе по селу Дроновка выпущен один минометный снаряд. В селе Сподарюшине с БПЛА сброшены два взрывных устройства. В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окрестность села Вязовое – установлено 4 прилета.

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Также в Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка и хутору Стадников выпущено по два минометных снаряда. В селе Муром с БПЛА сброшены два осколочных боеприпаса. Кроме того, в Яковлевском городском округе в районе села Задельное ПВО начбето сбит БПЛА самолетного типа.

Как говорит Гладков, ни в одном из населенных пунктов области пострадавших и разрушений нет.