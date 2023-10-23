В поселке на Белгородщине школы перевели на дистанционное обучение из-за "оперативной ситуации"
С понедельника, 23 октября, школы в российском поселке Красная Яруга Белгородской области перейдут на дистанционное обучение из-за "оперативной обстановки", сложившейся в результате частых обстрелов региона
Об этом пишет российское РИА Новости.
"Школы в белгородском поселке Червоная Яруга перевели на дистант "с учетом сложившейся оперативной обстановки", - говорится в сообщении.
Как отметил замгубернатора, в последнее время в Белгородской области обострилась ситуация с обстрелами.
Кроме того, глава региона Вячеслав Гладков сообщил , что за минувшие сутки украинские силы якобы нанесли удары по пяти районам области. По его словам, в Борисовском районе на окраине села Цаповка с квадрокоптера сброшено одно взрывное устройство.
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В Грайворонском городском округе по селу Дроновка выпущен один минометный снаряд. В селе Сподарюшине с БПЛА сброшены два взрывных устройства. В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окрестность села Вязовое – установлено 4 прилета.
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Также в Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка и хутору Стадников выпущено по два минометных снаряда. В селе Муром с БПЛА сброшены два осколочных боеприпаса. Кроме того, в Яковлевском городском округе в районе села Задельное ПВО начбето сбит БПЛА самолетного типа.
Как говорит Гладков, ни в одном из населенных пунктов области пострадавших и разрушений нет.
- Напомним, 15 октября дроны Службы безопасности Украины атаковали электрическую подстанцию в Белгородской области России, производившую электроэнергию для военных объектов.
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